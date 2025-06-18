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假冒官員騙98萬元　3人落網包括本地中六生及內地博士生 (18:09)

警方昨日（17日）偵破4宗「假冒官員」電話騙案，拘捕3人，包括22歲內地男博士生、18歲本地中六男學生及23歲本地女文員。3人涉嫌負責收取騙款，亦曾展示虛假逮捕令，其中男博士生更涉嫌冒認香港廉政公署調查員。案中4名事主介乎19至30歲，共交出98.3萬元「保證金」給予騙徒。

西區警區刑事調查總督察黃逸生指，警方2025年3月至5月期間接獲4宗報案，介乎19至30歲的4名事主指，收到來歷不明電話，對方聲稱他們在內地涉及刑事罪行，要求事主交出調查保證金，聲稱會之後歸還。詐騙集團會派成員親自上門展示僞冒委任證、內地執法機關及法庭文件。

4名事主不虞有詐，共交出98.3萬元現金予騙徒，包括親手交出現金及存入指定銀行戶口，直到騙徒銷聲匿跡，事主才覺受騙。據了解，4名事主中，包括在港讀書的內地大學生，4宗案件分別涉及4.5萬元至38萬元騙款不等。

警方調查後拘捕3名涉案人士，包括22歲內地男博士生、18歲本地中六男學生及23歲本地女文員。警方亦檢取一批涉案證物，包括手提電腦、打印機、僞造的委任證、內地執法機關及法庭文件。調查顯示，22歲男曾冒認香港廉政公署調查員，向受害人展示逮捕令及收取騙款，其餘兩人負責直接收取騙款及展示逮捕令。3人正被扣查，警方正調查他們案中角色。

黃逸生強調，任何執法機構都不會要求市民交保證金證明清白，或要求市民進行秘密任務協助調查，呼籲市民小心提防詐騙；亦不要貪小便宜，接收可疑的工作邀約。

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