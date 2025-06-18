明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

操粵語女子涉於韓國醉酒毆打的士司機　被捕後即日回港　本港警方：未接獲韓國通報 (18:16)

韓國有電視台上周三（11日）播出節目，報道一名五旬韓國的士司機在3月12日凌晨約1時接載一對以廣東話爭吵的情侶時，因拒絕按女子要求在路中心下車，而遭對方襲擊致耳朵出血。司機報警後，翌日獲韓國警方告知，涉事中國籍女子事發當天下午已回港，因而無法追究，司機聲稱已發起「國民請願」。香港警務處回覆本報查詢，稱暫未接獲韓國警方通報。

JTBC節目《事件班長》播放車廂錄影，顯示該對情侶在車廂後座以廣東話爭吵，的士駛至首爾合井站附近馬路中心時，女方試圖從後座下車，但因車門自動上鎖不果。女子轉而嘗試開另一側車門，被司機伸臂阻攔，女子隨即探前連環拳毆司機頭部。同行男子曾喝止及拉住女子，並說「做乜X嘢」，女子則稱「你走開啦」及夾雜粗口回應。

節目提及，的士駛向安全區時，女子再次探前，以雙手拉扯司機頭部。同行男子在的士甫停車後開門逃去，司機也緊隨其後，施襲女子亦下車追趕。司機報警後，警察到場以手銬逮捕女子。

節目指韓國警方在當天早上向司機表示涉事女子屬中國籍，事發時醉酒，並會於當日出境，希望向的士司機道歉及和解；惟司機耳朵出血及耳鳴，仍待醫生診斷具體傷勢，因此無意和解。及至翌日，當地警方向事主稱，涉事女子在事發當日下午已乘搭飛機前往香港。韓國警方亦解釋，為保公平而無法禁止所有嫌疑犯出境。

相關字詞﹕韓國 襲擊 編輯推介

上 / 下一篇新聞