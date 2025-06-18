操粵語女子涉於韓國醉酒毆打的士司機　被捕後即日回港　本港警方：未接獲韓國通報 (18:16)

JTBC節目《事件班長》播放車廂錄影，顯示該對情侶在車廂後座以廣東話爭吵，的士駛至首爾合井站附近馬路中心時，女方試圖從後座下車，但因車門自動上鎖不果。女子轉而嘗試開另一側車門，被司機伸臂阻攔，女子隨即探前連環拳毆司機頭部。同行男子曾喝止及拉住女子，並說「做乜X嘢」，女子則稱「你走開啦」及夾雜粗口回應。

節目提及，的士駛向安全區時，女子再次探前，以雙手拉扯司機頭部。同行男子在的士甫停車後開門逃去，司機也緊隨其後，施襲女子亦下車追趕。司機報警後，警察到場以手銬逮捕女子。

節目指韓國警方在當天早上向司機表示涉事女子屬中國籍，事發時醉酒，並會於當日出境，希望向的士司機道歉及和解；惟司機耳朵出血及耳鳴，仍待醫生診斷具體傷勢，因此無意和解。及至翌日，當地警方向事主稱，涉事女子在事發當日下午已乘搭飛機前往香港。韓國警方亦解釋，為保公平而無法禁止所有嫌疑犯出境。