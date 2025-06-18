8人涉至少40宗假演唱會門票騙案被捕　主腦長居內地疑購「高仿門票」　託「下線」交收涉款65萬 (16:38)

九龍東總區公眾活動調查組總督察陶勁笙表示，警方接獲的騙案於4月至5月期間發生，調查發現騙徒會透過限時折扣、門票數量有限、毋須下訂等技巧迫使買家快速購票，受害人入場時才發現門票屬偽造，其中有受害人損失逾6.8萬元。他稱，警方透過深入調查及「銳眼」計劃下的閉路電視鎖定騙徒身分，假扮買家拘捕集團主腦、兩名骨幹成員及5名派遞員，年齡介乎20至44歲，罪名包括串謀詐騙、管有虛假文書、洗黑錢等。警方亦檢獲52張高仿演唱會門票，涉及謝霆鋒、周杰倫演唱會。

九龍東總區公眾活動調查組高級督察周嘉潤說，該集團分工仔細，有關假門票由內地的工廠印製，主腦透過社交平台發放廣告，亦附有解像度一般的門票相片，吸引買家。

警方提醒市民購票留意防偽特徵

九龍東總區刑事總部警司温景亨稱，今次檢獲的假門票仿真度高，提醒市民要留意防偽特徵，包括門票正面右上角有雷射標籤，在光線折射下會反光；門票背後下方有隱形熒光油墨打印的防偽特徵，在紫外光燈射下才會顯示。另外，門票屬特別紙質、相對順滑，字體清晰。他續指，偽造門票的銷售條款英文版第6條，錯誤印作「atthe venue」，如市民發現購入虛假門票，可透過電話3661 0110及9259 2533與警方聯絡。

售票平台Cityline表示支持警方的執法行動，提醒Cityline出售及印製的實體門票，全部具有相關防偽特徵，又呼籲市民務必通過官方渠道購買門票，切勿於拍賣網站或其他非官方授權的售票渠道購買來路不明的門票。