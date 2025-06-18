警員涉詐騙警察儲蓄5.7萬元貸款　自稱按儲蓄互助社職員指示填表申請 (16:41)

庭上透露，被告馬偉昌（47歲）於1996年加入警隊，案發2019年任職警員，現已離開警隊。根據控辯雙方承認事實，他1997年成為香港警察儲蓄互助社的社員，擔任警員時月入逾3.6萬元。

根據承認事實，被告2014年至2019年間分別與大眾財務有限公司、亞洲聯合財務有限公司、好好景財務有限公司、銀堡（亞洲）有限公司、海德國際財務有限公司及匯駿財務有限公司，簽訂共6份貸款合約，取得共逾50萬元貸款。2017年12月，被告向警察儲蓄互助社申請5萬元貸款，獲批申請。

控罪發生在2019年7月，被告再獲警察儲蓄互助社批出57060元貸款，每月還款1889元，還款期為3年。他申請這筆貸款時，尚未償還上述6間財務機構的貸款，而每月還款額逾2.4萬元。

控方完成舉證後，裁判官裁定控罪表證成立，被告出庭自辯。他自辯表示，2017年曾致電警察儲蓄互助社查詢，其後預約上門填寫貸款申請表。他表示，當時不懂分辨「貸款金額未清還」一欄，代表他未償還的貸款抑或罰款，「職員叫我填有，我就按指示填有」。