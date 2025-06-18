的士司機疑遭警員箍頸後亡　事主於救護車中有正常意識　惟急症室醫生稱個案緊急 (16:44)

前救護隊目李志誠續作供，稱事主陳輝旺（65歲）在救護車上，就額頭及四肢共7處傷口感到痛楚，未提及頸部有痛，其維生指數沒有異常。李自言，他不會按壓事主頸部，因可能造成二次傷害。至於事主在救護車上兩度被評估有正常意識，但入院後醫生卻評估為嚴重昏迷。李回應，他不知道醫生診斷，並形容事主在救護車上「似攰、反應慢」，但仍清醒。

李又稱，他不能繞過分流站，將陳直送入急症室，除非其情況危急及有預先通知控制室及醫院。有陪審員關注，病人在救護車內需否佩戴安全帶。李稱需要佩戴安全帶，且行車途中不會輕易解開病人的安全帶。該陪審員追問，事主下車時俯卧擔架牀上，故他理應上車之前，已被翻身成俯卧姿勢。李稱有可能。

時任伊利沙伯醫院急症室醫生周曉慧在庭上讀出報告，指事發的2012年11月11日晚，救護員稱事主被乘客打傷，但能夠走動，而事主在救護車上時，其清醒度下降。當事主進入急症室後，其格拉斯哥昏迷指數為3分，其後為6分，事主隨後轉移入病房。周表示，當時救護員將事主推入急症室內，並向醫生匯報事主的清醒度一度下降。周又指，事主個案緊急，由一名比她資深的專科醫生主理，周負責記錄及處理表格。