七旬翁非禮兩外孫女判囚6年兩個月　官稱案件性質嚴重斥嚴重違反誠信 (15:00)

被告L.L.C.（現年75歲，退休人士）承認的10項非禮罪與事主女童X有關，另5項非禮罪與女童Y有關；兩項製作兒童色情物品罪同時涉及X和Y，餘下一項製作兒童色情物品罪涉及X。案發時X為7至8歲，Y為5至6歲。

事主創傷報告顯示，案發後X出現創傷後壓力症以及解離症狀，感到自責、抑鬱、焦慮，她又擾心事件會影響與家人關係、怕被告會向她​報復​。X去年起接受心理治療，專家建議繼續治療。Y則迴避再想起非禮事件，也不想再見到被告，專家也建議她繼續治療。

被告的心理報告顯示，被告童年艱苦、婚後因經濟問題與妻子有分歧，因此試圖透過犯案來重拾權力和自尊；他以向兩名事主提供性教育作為犯案藉口，但他有悔意，重犯機會低。游官判刑時稱，涉案色情物品數量少，心理報告顯示被告並非戀童癖、妻子證實被告平時關心兩名事主，而且他或須在獄中渡過餘生；故就所有控罪以10年為量刑起點，認罪減刑後判囚6年兩個月。

案情指出，兩名事主案發時到訪被告的住所或暫住居所時，被告摸和舔她們的下體，又用陰莖來摩擦她們的下體並向她們腹部射精。被告曾對X和Y說「精液已用完，明天繼續」；他兩次拍下X和Y的私處照片，另一次拍攝他用陰莖來摩擦X的影片。X於去年1月將事件告訴學校社工，社署獲悉後報警，被告其後被捕。