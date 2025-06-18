男醫生涉濫發免針紙認罪押後判刑　官質疑為錢濫發　辯方：海鮮價常見 (14:10)

被告王秉亮（62歲）承認各於2022年4月14日、6月2日及6月11日四度不誠實使用電腦。案件原本排期今月初判刑，惟法官質疑辯方求情稱本案不涉違反誠信，與法庭觀察不一致，遂押後至今天作紐頓聆訊，讓被告就此解釋。辯方表示經與被告確認後，他不會出庭作供，並引述被告交代當時其他病人看到其診所「排大隊」，都轉到其診所，他因同情病人和「耳仔軟」犯案。

法官詢問辯方是否接受當病人提出索取免針紙，被告便會發出，辯方解釋被告案發時的判斷力受影響，法官質疑被告從醫多年，有流行病學知識，「點樣可以令佢耳仔軟就出證書」。辯方舉例案中其中一名懷孕事主出現紅疹，但法官謂病人要求的是醫生的專業意見，她可以同時擔心自己和胎兒。辯方回應「人有兩隻耳仔，係咪同一時間咁軟？」強調被告認罪，面對同類控罪的其他醫生也沒這般「勇敢」。

法官再指，所有專業的醫生理應知道發豁免證書要有理據，辯方重申被告不是故意詐騙病人，他也是「有血有肉」的人，正如天主教徒將十誡銘記於心，也有機會在犯錯一剎那忘記金科玉律，否認便不會有「迷途嘅羔羊」。辯方補充，「我哋都聽過歌詞『剎那光輝不是永恆』」，冀被告剎那的錯失不會對他造成永久障礙。