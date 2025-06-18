黃國倡按失業率設輸入外勞「紅線」　孫玉菡：不適宜一刀切 (13:53)

勞工界議員周小松問及會否為飲食業輸入勞工設立上限，孫玉菡說，當局會考慮每宗申請的情况決定是否批出輸入外勞配額，而僱主不一定會使用全部配額，稱要實事求是，重申要確保僱主先進行本地招聘。民建聯劉國勳建議當局協助配對本地僱員及公司，協助安排面試。孫說當局正進行相關工作，若僱主最終無聘請該本地求職者，勞工處亦會致電查詢，了解僱主是否無誠意聘請本地僱員。

孫玉菡亦表示，自推行優化計劃以來，勞工處沒有發現僱主違反本地招聘的規定或接獲求職者的相關投訴。至於非法勞工方面，根據入境處紀錄，2022年至2024年，每年分別有886‍名、1304名和1268名非法勞工被拘捕；今年1月至5‍月被捕的非法勞工有506名，他們主要從事與餐飲、建造、清潔或零售批發行業有關的工作。