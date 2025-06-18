有機西瓜節周五起於青衣城連續4日舉行　特色品種每磅售價約40至50元 (13:52)

漁護署農業主任（園藝）王敏維表示，今年天氣炎熱，但雨量不多，適合西瓜生長。王稱，今年新推出的品種「熱研2k」，屬於中國熱帶農業科學院「熱研」系列之一，由於果皮薄難以長途運送，較適合本地農友種植及銷售。

四款西瓜的甜度介乎10至12度，而一般本地西瓜的甜度則約8-12度。「熱研2k」果皮呈淺綠色、皮薄，甜度約12度；「超甜黑美人168」為小球形，果皮帶有深色條紋，甜度約12度；「黛安娜」黃皮紅肉，甜度約11度；「哈蜜」果肉呈橙黃色，甜度約10度。王敏維分享，漁護署今年採用新的非入侵式糖度計，不用切開西瓜便能測試出甜度。

有參與西瓜節的農友表示，農莊今年的西瓜產量逾100個，分別種植了「超甜黑美人168」、「黛安娜」及「熱研2k」。農友張先生表示，雖然近日降雨大，但農莊設有雨棚，對西瓜的影響不大。他續指，由於天氣較熱，收割的時間需要小心調整。

此外，漁護署亦邀請不同恆常農墟參與有機西瓜節。由七月起，市民可到不同地區的有機農墟選購本地有機西瓜，亦可透過「本地魚菜直送」網頁訂購。