泰晤士高等教育公布大學影響力排名　科大列全球第19　嶺大「優質教育」範疇全球第一 (13:04)

THE表示，院校可就其聚焦的範疇，提供針對不同SDGs的表現數據。不過，院校須提交至少3項SDGs表現數據，連同第17項SDGs、即「促進目標實現的伙伴關係」的數據，始能獲整體排名。

在整體的「大學影響力排名」，首3位分別是澳洲西悉尼大學、英國曼徹斯特大學及韓國慶北大學。至於本港表現，4間大學位列全球首100名，科技大學排全球第19，與去年一樣。理大第56，按年升21位；浸大第69，較去年排101至200大幅上升；中大第71，按年跌27位。

科大昨發稿表示，連續第二年成為該排行榜在本港及內地的院校第一。中大稱，雖然整體排名下跌，但「優質教育」、「體面工作和經濟增長」等5個範疇，均名列全球50強。

按SDGs劃分 嶺大「優質教育」全球第一

至於按17項SDGs劃分（見下表），嶺南大學在「優質教育」範疇排全球第一；馬來西亞理科大學在「無貧窮」、「和平、正義與強大機構」以及「促進目標實現的伙伴關係」共3個範疇登上榜首。

嶺大今日發稿指，首有香港高校在「優質教育」排名高踞全球榜首，校長秦泗釗對結果表示欣喜，認為肯定該校通過創新教學、知識轉移、社區參與等，促進社會各界人士享終身學習的機會。