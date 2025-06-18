泰晤士高等教育公布大學影響力排名　科大列全球第19　嶺大「優質教育」範疇全球第一 (13:04)

英國泰晤士高等教育（THE）今日公布2025年度的「大學影響力排名」，THE以聯合國17項可持續發展目標（SDGs）為準則，檢視全球逾2500間院校在各SDG的研究、管理、對外交流、教學的表現，本港4間大學位列全球百強，科大排名最高、位列第19。嶺南大學在其中一項「SDG 4」、即「優質教育」範疇的表現位列全球第一。
THE表示，院校可就其聚焦的範疇，提供針對不同SDGs的表現數據。不過，院校須提交至少3項SDGs表現數據，連同第17項SDGs、即「促進目標實現的伙伴關係」的數據，始能獲整體排名。
在整體的「大學影響力排名」，首3位分別是澳洲西悉尼大學、英國曼徹斯特大學及韓國慶北大學。至於本港表現，4間大學位列全球首100名，科技大學排全球第19，與去年一樣。理大第56，按年升21位；浸大第69，較去年排101至200大幅上升；中大第71，按年跌27位。
科大昨發稿表示，連續第二年成為該排行榜在本港及內地的院校第一。中大稱，雖然整體排名下跌，但「優質教育」、「體面工作和經濟增長」等5個範疇，均名列全球50強。
按SDGs劃分 嶺大「優質教育」全球第一
至於按17項SDGs劃分（見下表），嶺南大學在「優質教育」範疇排全球第一；馬來西亞理科大學在「無貧窮」、「和平、正義與強大機構」以及「促進目標實現的伙伴關係」共3個範疇登上榜首。
嶺大今日發稿指，首有香港高校在「優質教育」排名高踞全球榜首，校長秦泗釗對結果表示欣喜，認為肯定該校通過創新教學、知識轉移、社區參與等，促進社會各界人士享終身學習的機會。
|2025年THE大學影響力排名，各項SDG榜首
|各項聯合國可持續發展目標（SDGs）
|位列第一的院校
|．SDG 1「無貧窮」
|馬來西亞理科大學
|．SDG 2「零飢餓」
|日本北海道大學
|．SDG 3「良好健康與福祉」
|加拿大安省皇后大學
|．SDG 4「優質教育」
|香港嶺南大學
|．SDG 5「性別平等」
|愛爾蘭醫學與健康科學大學
|．SDG 6「清潔飲水和衛生設施」
|印尼艾爾朗加大學
|．SDG 7「經濟適用的清潔能源」
|伊拉克穆坦斯里亞大學
|．SDG 8「體面工作和經濟增長」
|韓國高麗大學
|．SDG 9「產業、創新與基礎設施」*
|荷蘭代爾夫特理工大學、韓國漢陽大學、英國愛丁堡大學等
|．SDG 10「減少不平等」
|英國哈德斯菲爾德大學
|．SDG 11「可持續城市及社區」
|英國曼徹斯特大學
|．SDG 12「負責任消費與生產」
|韓國高麗大學
|．SDG 13「氣候行動」
|澳洲塔斯曼尼亞大學
|．SDG 14「水下生物」
|美國亞利桑那州立大學（坦佩）
|．SDG 15「陸地生物」
|澳洲塔斯曼尼亞大學
|．SDG 16「和平、正義與強大機構」
|馬來西亞理科大學
|．SDG 17「促進目標實現的伙伴關係」
|馬來西亞理科大學、馬來亞大學
|*在SDG 9「產業、創新與基礎設施」範疇，總共12間院校並列首位。
|資料來源：泰晤士高等教育（THE）