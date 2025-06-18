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李梓敬倡設一地兩檢碼頭推動跨境生態旅遊　劉震稱問題複雜要從長計議 (13:07)

內地擬推行大灣區遊艇自由行，新民黨李梓敬今於立法會口頭質詢問及，政府有否計劃推動吉澳、東平洲至大鵬半島的跨境生態旅遊及規劃相關海上航線，包括在興建「一地兩檢」碼頭，工聯會郭偉强亦關注當局如何吸引遊艇客。署理文化體育及旅遊局長劉震說，設立跨境航線碼頭牽涉的問題複雜，要考慮基建投入是否有成本效益、航線是否有長遠需求、安保挑戰及對生態影響等，兩地要投入大量的資源及時間。他說，目前要集中沙頭角一帶旅遊發展，開拓跨境航線及便利跨境遊艇使用服務等方面，要再與深圳當局進一步商討及從長計議。

劉震亦說，內地當局一直有調研旅客出行需求，航線在技術及商業上可行性，並提供初步方案供雙方探討。他透露，內地當局提出的方案不涉及在香港東北島嶼之間「跳島遊」，主要由深圳作起點前往香港的市區或公眾碼頭等，當局正就有關建議與深圳方面磋商。

工聯會鄧家彪提到，東平洲碼頭改善計劃已通過環評，但現時仍未有動工日期，問及當局會否先考慮建設上蓋或加裝發電裝置等。 發展局副局長林智文說，正就東平洲碼頭改善計劃進行設計，要視乎人手資源分布，現時未必可推展該項目，但當局樂意探討改善現用碼頭設施。

議員陳月明就建議，當局可考慮以纜車方式推動跨境生態旅遊發展。劉震回應說，若要興建大型基建設施，要進行大量事前準備，如充分可行性分析及經濟效益分析等，當局會因應社會意見，考慮如何開展。

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