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稱聘售貨員實招劏魚工　孫玉菡：已指示勞工處調查　倘屬實將追究僱主 (12:32)

政府於2023年推出「補充勞工優化計劃」，容許僱主經本地招聘4星期不果後輸入外勞；惟有工會發現，勞工處網站一份涉輸入外勞申請的職缺，報稱招聘「售貨員」，實質欲聘魚檔工人。勞工及福利局長孫玉菡今（18日）回應，已指示勞工處作深入調查，倘事件屬實，將追究僱主；又強調會「確確實實做到本地工人優先就業」。

本報報道引述零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，有申請輸入外勞的僱主，經勞工處網站作本地招聘時沒準確描述職缺，質疑「資訊落差」將影響本地工人就職配對。孫玉菡稱，當局將翻查紀錄，了解個案的真實情况，倘屬實會追究僱主。他又說，局方一直與工會保持溝通，盼工會協助將輸入外勞前的本地招聘資訊轉達予工人，未來亦會在勞工處的招聘網站列明職缺涉外勞計劃，「如果大家覺得這份工作自己適合做，那就要積極參與，請了本地人就不會請外勞」。

孫玉菡續指，「補充勞工優化計劃」的招聘流程會做到公平、公允，「盡可能將工作留給本地人」，但若欠本地人應徵，「也要給僱主有這樣的途徑去請外勞，填補勞動力的缺口」。

勞工處昨亦公布新措施加強保障本地工人優先就業，包括在處方「互動就業服務」展示申請公司名稱，但維持不公開僱主名稱及聯絡方式。孫玉菡解釋，勞工處「互動就業服務」涉數以萬計的工種，不公開僱主名稱及聯絡方式屬一視同仁的做法。

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