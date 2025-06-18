康文署打擊「炒場」曾禁逾1.3萬人於SmartPLAY系統訂場 (12:36)

對於有市民反映，康文署場地電子支付方式容許非租用人支付場租，導致中介氾濫，劉震表示，SmartPLAY要求實名登記，市民隨時可預訂及透過電子支付訂場，惟部分市民因不同情況，如缺乏電子工具、餘額不足，需要他人協助支付，因此不要求租用人、付款人為同一人。但他強調，租場人必須親自到場。

現時康文署為慶祝回歸28周年，開放多項設施供市民免費使用，且採用先抽籤再先到先得，選委界簡慧敏關注該措施會否恆常化，以打擊「炒場」。劉震回應稱，先到先得或是抽籤都各有利弊，現時做法參考過大多數用家意見，強調若市民認為對某類場地、設施採用抽籤方式更適宜，當局願意考慮更改，舉例現時草地足球場已改用抽籤方式分配場地。

被問及如何堵塞機械人代訂的外掛程式，劉震回應，會檢討安排和更新設定，他又呼籲用戶不要使用這些代訂的非法服務，慎防泄漏個人賬號、密碼，或因虛假預訂導致不可以成功取得預訂場地。

至於未來會否禁止慣常違規者預定場地、或其延長禁止預訂的天數，劉震表示，目前當局正考慮對經常違規的人士加重懲罰。他另指，留意到有部分使用人士使用團體名義預早數月訂場，當局會加緊有關監察，避免濫用。

被問及未來會否加大力度開放官校場地供團體、市民使用，劉震表示，現時已同有關部門聯絡安排，希望有學校可開放設施供市民用，有不少學校已參與有關計劃，待計劃開始實施後有先行者後，相信有其他的學校會願意跟進。