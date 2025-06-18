孫玉菡稱疑有僱主聘外勞後解僱本地員工　當局接38宗投訴六成涉飲食業 (10:47)

勞工處昨就「補充勞工優化計劃」提出4項加強保障本地工人優先就業的措施。勞工及福利局長孫玉菡今（18日）表示，勞工處專線電話於今年接獲38宗具名投訴，當中24宗涉及飲食業，主要投訴僱主在聘請外勞後解僱本地員工，或縮減本地僱員工時，局方正調查有關個案，若投訴屬實將作行政手段跟進。他稱，政府會加強針對飲食業的巡查，亦會要求違例風險高的行業僱主申報聘請紀錄等，確保維持本地僱員及外勞2:1人手比例的規定。
孫玉菡今早於港台節目《千禧年代》表示，投訴數字近半月快速增長，主要是因為政府聯絡工會幫助協調，讓疑受影響的員工實名投訴。勞福局亦限制僱主半年內只可申請一次輸入外勞。孫玉菡表示，過去四分一的申請為半年內多次申請，當中有僱主半年內曾作出申請6次，認為情况不妥當，故提出限制。
本報今報道，一份標明屬「零售業」的「售貨員」職缺，見工時是聘請魚檔工人，有工會幹事認為這「資訊落差」影響就業配對，窒礙工友求職。孫玉菡說，勞工處網站刊登招職位空缺及向工會發放職缺資料時，會公開僱主公司名稱，期望增加透明度及做好配對。對於有意見憂慮出現外勞「陰陽合同」、「踩兩更」的情况，他強調，當局對外勞出糧方式、工時等都有清晰規範，若有人發現僱主違規可作出舉報。