孫玉菡稱疑有僱主聘外勞後解僱本地員工　當局接38宗投訴六成涉飲食業 (10:47)

勞工處昨就「補充勞工優化計劃」提出4項加強保障本地工人優先就業的措施。勞工及福利局長孫玉菡今（18日）表示，勞工處專線電話於今年接獲38宗具名投訴，當中24宗涉及飲食業，主要投訴僱主在聘請外勞後解僱本地員工，或縮減本地僱員工時，局方正調查有關個案，若投訴屬實將作行政手段跟進。他稱，政府會加強針對飲食業的巡查，亦會要求違例風險高的行業僱主申報聘請紀錄等，確保維持本地僱員及外勞2:1人手比例的規定。