港鐵智慧客流系統獲國際公共交通聯會大獎 有效管理啟德體育園出入客流 (21:40)



UITP 峰會是全球交通業界最備受矚目的盛事，本次峰會匯聚逾一萬名來自一百一十個國家及地區的公共交通營運商、政府機構及行業供應商等代表參與，進行互動交流及知識分享。峰會上更揭曉九大類別的UITP 獎項，由國際業内專家評審團根據項目的創新性、貢獻及可推廣性作為核心評審準則選出。港鐵今年再次獲獎，是繼二零二三年的峰會中憑智慧出行及共融措施榮獲科技創新組別大獎後，連續兩屆獲得殊榮。

港鐵行政總裁金澤培表示，鐵路是城市可持續發展的基石，港鐵一直以鐵路促進城市流動性、透過鐵路連繫人群，建設社區，並以創新科技為推動力。港鐵連續兩屆榮獲UITP 大獎是業界對我們在推動創新及共融出行的努力的肯定，反映公司在「變 • 造未來」企業策略下的顯著成果。

金澤培：港鐵將繼續為服務城市創造長遠而正面價值

金澤培表示，港鐵致力成為全球可持續鐵路先驅，積極參與由國際組織舉辦的活動，與業界交流，並促進全球合作。港鐵將繼續透過國際合作與知識共享， 為服務的城市創造長遠而正面的價值。



獲獎的參選項目「前瞻性部署：營運準備三部曲」，展示港鐵如何綜合大數據及人工智能的應用，有效規劃和管理大型活動期間經港鐵網絡出行的客流，預早作全面部署，以提供順暢安全的服務，同時妥善安排人手。港鐵採用「客流預測模型」準確預測觀眾流量，並進行線上演練模擬多種場景作提前規劃及優化應變方案。此外，港亦利用「智慧分流系統」實時監察車站情況，進一步優化大型活動期間的鐵路營運安排及客流管理措施。

而獲特別表彰的「關愛共乘」應用程式，以「港鐵智慧出行：變造共融鐵路之旅」為參選項目，充份展現港鐵致力運用創新科技，提升關愛共融的出行體驗。程式內各項科技功能協助長者、行動不便、視障及聽障人士等有不同需要的乘客群輕鬆出行。

此外，港鐵於峰會期間（15日18日）以「推動城市持續前行」為主題設立展區，向同業展示其鐵路營運、「鐵路加社區」綜合發展模式，以及在可持續發展與創新科技領域的成就。



UITP 峰會以往每兩年舉辦一次，並會揀選在業界有卓越成就的城市舉行。今年起，峰會將改爲每年舉辦一次，而今屆峰會於2025年6月15日在德國漢堡揭幕。

