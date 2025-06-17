中學生研發AI平台獲創科獎 引發非原創等爭議 數字辦對事件「全面調查」 (21:45)

由中學生研發、助醫生處方藥物的網頁AI平台「藥倍安心（Medisafe）」獲多項創科獎項，包括政府數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎的「學生創新大獎」等4獎，近日掀起爭議，包括平台使用的資料有否保障好病人私隱，及應用AI系統的原創問題。數字辦今（17日）晚上回覆本報，表示對該參賽項目的爭議「非常重視」，已立刻要求相關籌辦機構香港教育城聯同標準保證小組委員會，「對事件進行全面調查」。
另外，私隱專員公署亦表示，就事件接獲一宗投訴，會據既定程序處理。
據報，獲爭議的項目獲選參加今年第50屆「日內瓦國際發明展」，是「香港特區政府教育局代表隊」成員之一。教育局今晚回覆稱，局方資助機構香港資優教育學苑委託香港新一代文化協會，安排甄選及培訓學生參加今屆日內瓦國際發明展。
教育局指，香港新一代文化協會就甄選國際比賽學生代表設有評審機制，於去年12月舉行選拔賽，並邀請專家組成評審委員會，從80個項目中甄選出5個項目（共11位學生）參加比賽。局方又指，相關機構現正了解有關事件。
研發項目的中學生早前接受訪問時介紹其獲獎項目，主要透過AI系統分析病人病歷，助醫生處方藥物，包括避免藥物過敏，並就病人正服食藥物相冲、劑量與體重不符等，發出警報。