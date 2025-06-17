明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中學生研發AI平台獲創科獎 引發非原創等爭議 數字辦對事件「全面調查」 (21:45)

由中學生研發、助醫生處方藥物的網頁AI平台「藥倍安心（Medisafe）」獲多項創科獎項，包括政府數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎的「學生創新大獎」等4獎，近日掀起爭議，包括平台使用的資料有否保障好病人私隱，及應用AI系統的原創問題。數字辦今（17日）晚上回覆本報，表示對該參賽項目的爭議「非常重視」，已立刻要求相關籌辦機構香港教育城聯同標準保證小組委員會，「對事件進行全面調查」。

另外，私隱專員公署亦表示，就事件接獲一宗投訴，會據既定程序處理。

據報，獲爭議的項目獲選參加今年第50屆「日內瓦國際發明展」，是「香港特區政府教育局代表隊」成員之一。教育局今晚回覆稱，局方資助機構香港資優教育學苑委託香港新一代文化協會，安排甄選及培訓學生參加今屆日內瓦國際發明展。

教育局指，香港新一代文化協會就甄選國際比賽學生代表設有評審機制，於去年12月舉行選拔賽，並邀請專家組成評審委員會，從80個項目中甄選出5個項目（共11位學生）參加比賽。局方又指，相關機構現正了解有關事件。

研發項目的中學生早前接受訪問時介紹其獲獎項目，主要透過AI系統分析病人病歷，助醫生處方藥物，包括避免藥物過敏，並就病人正服食藥物相冲、劑量與體重不符等，發出警報。

相關字詞﹕人工智能創科獎 數字辦 編輯推介

上 / 下一篇新聞