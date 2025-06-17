中學生研發AI平台獲創科獎 引發非原創等爭議 數字辦對事件「全面調查」 (21:45)

由中學生研發、助醫生處方藥物的網頁AI平台「藥倍安心（Medisafe）」獲多項創科獎項，包括政府數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎的「學生創新大獎」等4獎，近日掀起爭議，包括平台使用的資料有否保障好病人私隱，及應用AI系統的原創問題。數字辦今（17日）晚上回覆本報，表示對該參賽項目的爭議「非常重視」，已立刻要求相關籌辦機構香港教育城聯同標準保證小組委員會，「對事件進行全面調查」。