路政署：中九龍繞道通車後重鋪龍翔道　由混凝土改鋪新型瀝青 (20:27)

路政署今日（17日）在facebook表示，計劃將龍翔道的混凝土路面更換為新型瀝青物料，將把握適當時機，例如中九龍繞道（油麻地段）通車且交通狀況穩定後展開試行計劃，重鋪龍翔道其中一條行車線一段長約100米的路面。署方強調會在車流量相對較少日子進行重鋪工程，進行工程時不會全線封閉龍翔道，來回方向均會有行車線繼續開放予車輛使用。署方稱已著手與相關部門共同制訂合適的臨時交通安排，確保工程對龍翔道交通影響減至最低。
路政署指，龍翔道屬交通非常繁忙的主幹道，約一半路面以混凝土鋪設，署方一直密切監察其路面狀況，並按需要進行局部維修，但維修工程一般須在晚間數小時內完成，要進行需時較長的大規模混凝土路面維修非常困難，因此有關路段經長期使用後狀況欠佳，影響行車舒適度。
署方指，為改善行車舒適度，減慢瀝青路面的損耗速度，以及減低維修工作頻率，將把握適當時機，在保持龍翔道來回方向開放行車的情況下進行大規模重鋪工程。龍翔道將採用路政署早前與理大合作研發的「高改性瀝青鋪路物料」，包括現時已分別於一般道路及高速公路使用的「10毫米高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料」（HMSMA10）及「高改性瀝青多孔摩擦層」（HMFC）。
署方指，HMSMA10經實地測試證實其抗變形、抗老化及抗疲勞表現比原有瀝青鋪路物料優勝；HMFC則有助迅速排走路面雨水，減低車輛因路面濕滑而引致交通意外的機會，亦可減低車輪輾過路面時發出的噪音。