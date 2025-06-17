明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

路政署：中九龍繞道通車後重鋪龍翔道　由混凝土改鋪新型瀝青 (20:27)

路政署今日（17日）在facebook表示，計劃將龍翔道的混凝土路面更換為新型瀝青物料，將把握適當時機，例如中九龍繞道（油麻地段）通車且交通狀況穩定後展開試行計劃，重鋪龍翔道其中一條行車線一段長約100米的路面。署方強調會在車流量相對較少日子進行重鋪工程，進行工程時不會全線封閉龍翔道，來回方向均會有行車線繼續開放予車輛使用。署方稱已著手與相關部門共同制訂合適的臨時交通安排，確保工程對龍翔道交通影響減至最低。

路政署指，龍翔道屬交通非常繁忙的主幹道，約一半路面以混凝土鋪設，署方一直密切監察其路面狀況，並按需要進行局部維修，但維修工程一般須在晚間數小時內完成，要進行需時較長的大規模混凝土路面維修非常困難，因此有關路段經長期使用後狀況欠佳，影響行車舒適度。

署方指，為改善行車舒適度，減慢瀝青路面的損耗速度，以及減低維修工作頻率，將把握適當時機，在保持龍翔道來回方向開放行車的情況下進行大規模重鋪工程。龍翔道將採用路政署早前與理大合作研發的「高改性瀝青鋪路物料」，包括現時已分別於一般道路及高速公路使用的「10毫米高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料」（HMSMA10）及「高改性瀝青多孔摩擦層」（HMFC）。

署方指，HMSMA10經實地測試證實其抗變形、抗老化及抗疲勞表現比原有瀝青鋪路物料優勝；HMFC則有助迅速排走路面雨水，減低車輛因路面濕滑而引致交通意外的機會，亦可減低車輪輾過路面時發出的噪音。

相關字詞﹕編輯推介 路政署 龍翔道

上 / 下一篇新聞