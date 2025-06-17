女子偕男嬰燒炭　子死母獲救　認誤殺押後判刑 (19:06)

被告譚慧敏（現年45歲）原被控於2022年5月28日謀殺16個月大的兒子，早前基於「減責神志失常」（diminished responsibility）承認誤殺罪；法庭上次押後案件以索取被告的精神和感化報告。法官張慧玲甫開庭表示，被告2022年6月曾入住小欖，前年4月被轉介至大欖，反映其情況趨向穩定，但現時又獲建議接受住院式治療，對被告的報告感到頗「驚訝」。

控方確認精神科醫生評估被告需接受住院式治療至少9個月，指雖然被告曾入住小欖，但她現時尚未適合重投社會，建議可在青山醫院執行醫院令。張官回應她感到關注，因從未遇過類似情況，認為醫生有需要在報告中指明被告應送往哪裡接受治療以及相關原因，又指傾向判處感化令，但前題是被告的精神狀況穩定。張官終再度將判刑押後。