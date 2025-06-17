警拘3男涉21宗電話騙案　總損失金額約400萬 (19:10)

新界南總區刑事部署理警司周文軒表示，涉及「猜猜我是誰」騙案的兩名被捕本地男子涉及全港13宗騙案。案發於上月至本月期間，事主年齡介乎69至88歲，共損失約150萬元，最高一宗損失49萬元。周文軒指騙徒致電假扮事主的兒孫，訛稱涉及刑事案件被警方拘捕扣留，急需「保釋金」，同時以各種理由指示事主不可告知其他親友，並另有騙徒假扮兒孫的朋友相約收款。警方昨日拘捕兩名涉案男子，成功阻止一名88歲老婦將7萬元交予其中一名被捕男子。兩名被捕男子擔當不同角色，其中一人負責招募詐騙集團成員，另一名負責向事主收取騙款，從中收取1000至2000元作報酬。

另一名被捕本地男子則涉及全港8宗「假冒內地官員」騙案，案發於上月至本月期間，涉及金額約300萬元。案中事主接獲假冒內地公安電話，指控涉及內地犯罪活動，並訛稱案件涉及本港執法人員或銀行職員，同時要求租用酒店房間，其後單獨會面，過程中騙徒會展示偽造警察委任證及法庭文件，並要求簽署保密協議及以轉帳方式繳交調查的「保證金」，聲稱完成調查之後會將「保證金」交還，然後就失去聯絡。

警方指及，昨日採取拘捕行動時發現，涉案男子當時身穿整齊西裝，向一名女事主展示偽造香港警察委任證及法庭拘捕令。警方於被捕人手機發現多個偽造法庭文件檔案，並於其寓所搜出打印機等偽造文件工具。被捕男子聲稱受詐騙集團操控，收取一萬元為報酬。

新界南總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬提醒，暑假將至，青少年勿因一時貪念為「搵快錢」鋌而走險，正在尋找暑期工的年輕人，切勿以身試法。