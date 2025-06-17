明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警拘3男涉21宗電話騙案　總損失金額約400萬 (19:10)

警方昨日（16日）同時執行兩個情報主導行動，拘捕3名男子，年齡介乎19至24歲，涉及21宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」騙案，損失總金額約400萬元。其中單一案件損失由3萬元至300萬元，總損失400萬元，3人正被警方扣留調查。

新界南總區刑事部署理警司周文軒表示，涉及「猜猜我是誰」騙案的兩名被捕本地男子涉及全港13宗騙案。案發於上月至本月期間，事主年齡介乎69至88歲，共損失約150萬元，最高一宗損失49萬元。周文軒指騙徒致電假扮事主的兒孫，訛稱涉及刑事案件被警方拘捕扣留，急需「保釋金」，同時以各種理由指示事主不可告知其他親友，並另有騙徒假扮兒孫的朋友相約收款。警方昨日拘捕兩名涉案男子，成功阻止一名88歲老婦將7萬元交予其中一名被捕男子。兩名被捕男子擔當不同角色，其中一人負責招募詐騙集團成員，另一名負責向事主收取騙款，從中收取1000至2000元作報酬。

另一名被捕本地男子則涉及全港8宗「假冒內地官員」騙案，案發於上月至本月期間，涉及金額約300萬元。案中事主接獲假冒內地公安電話，指控涉及內地犯罪活動，並訛稱案件涉及本港執法人員或銀行職員，同時要求租用酒店房間，其後單獨會面，過程中騙徒會展示偽造警察委任證及法庭文件，並要求簽署保密協議及以轉帳方式繳交調查的「保證金」，聲稱完成調查之後會將「保證金」交還，然後就失去聯絡。

警方指及，昨日採取拘捕行動時發現，涉案男子當時身穿整齊西裝，向一名女事主展示偽造香港警察委任證及法庭拘捕令。警方於被捕人手機發現多個偽造法庭文件檔案，並於其寓所搜出打印機等偽造文件工具。被捕男子聲稱受詐騙集團操控，收取一萬元為報酬。

新界南總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬提醒，暑假將至，青少年勿因一時貪念為「搵快錢」鋌而走險，正在尋找暑期工的年輕人，切勿以身試法。

相關字詞﹕電話騙案 編輯推介

上 / 下一篇新聞