七旬建築師涉開會時摸女秘書大腿罪脫　官指事主證供矛盾 (17:58)

被告黃景鎏（73歲）被控於2023年9月29日在北角屈臣道海景大廈非禮事主女子X。裁判官今於裁決時稱，關於案發時被告所做動作的次數，X在書面供辭及庭上證供中，供稱的答案並不一致，但法庭接納X可能只是粗略估計被告動作的次數，這部分證供沒不能磨合的差異。

惟裁判官關注，X在形容被告接觸她的動作方面不一致，例如X在庭上供稱被告「摸、拍、搓」她的大腿，但她在書面供辭中稱只有「拍、搓」。辯方盤問下，X稱可能在錄口供時情緒不穩，因此說漏了「摸」，但警員指X當時的狀態並非不適合錄口供。

裁判官又指，X供稱的案發時間也不一致，她在書面供辭中稱，案發於早上約11時，然後她於早上11時半發訊息向上司投訴，惟對話紀錄顯示，X於早上10時47分已向上司投訴。X在盤問下承認或記錯案發時間，事件或發生於上午10時。裁判官說，但X供稱的兩個案發時間相差約30分鐘，並非「些微差異」。

至於案發現場各人的反應，X供稱當時眾人正開會，她在遭被告觸摸後曾站起，上司其後看着她，其他同事則沒反應，最後眾人一切如常地開會。裁判官稱，X供稱的內容「實在奇怪」，例如X指上司開會時在罵人，同時X突然作出奇怪舉動，然而其他同事卻對此視而不見，根本不合常理。裁判官終裁定被告罪脫。