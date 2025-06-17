8名食環主任優待應徵者罪成判社會服務令　官信納「自己人」文化存在已久　稱案件屬「特殊情况」 (17:43)

7名不認罪被告為李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松；唯一認罪被告羅世華早前以控方證人身分作供，頂證同案7人。暫委法官香淑嫻在案件裁決時曾表明監禁是唯一合適判刑選項，至上月辯方進一步求情時接納建議，決定先索閱社會服務令報告。

法官今歸納各被告背景及求情指，他們均是高中學歷，在食環署工作約40年，由工人做起，案發時已晉升至實任或署任首席小販管理主任，全港約21至22人擔當此職位。法官提到全部人過往工作表現良好，其中戴焯輝加入食環署前曾任郵差，羅世華則在1987年起兼任輔警30年，曾獲模範服務證書，被評為在任期間盡忠職守、表現卓越。

法官稱遴選旨在挑選最合適人選加入公務員行列，本案嚴重之處在於被告私相授受，企圖在遴選過程中優待「自己人」，行為偏離職責，引起公眾對招聘過程的質疑，亦影響食環公信力。雖然沒有證據顯示36名應徵者在面試前獲優待，但觀感上已造成不公；而因名單流傳，導致面試要推倒重來，浪費公共資源。

不過法官接納本案為一次性事件，各被告現賠上聲譽並展示真誠悔意，且有機會因本案失去全部或部分退休金，蒙受災難性經濟損失，因此認為判處社服令合適。最終羅判社服令150小時；戴及麥判240小時，其餘5人判220小時。