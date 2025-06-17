中大和聲2月通過學生會獨立註冊公投　院長：現時院方與學生「有偈傾」且關係良好 (17:06)

問及獨立註冊的投票率不足三成，以及早前校董會本科生校董選舉投票人數未達最低要求，是否意味近年學生不再關心校政，甚至社會。任指，平日與學生代表開會交流期間，對方反應正面、提出的建議「有見地」，亦會向院方反映經諮詢後的學生群體意見，認為學生仍然關心校政。

中文大學和聲書院今舉行記者招待會，介紹前年6月起引入「混合鮮風空調模式」，結合冷氣與鮮風系統，令書院大禮堂的冷氣用電量全年平均節省30%，最高節省67%。

和聲書院早前於禮堂地面加裝鮮風系統，將進入室内的空氣濕度降至約70%，以及降溫達攝氏2度，直接將鮮風於地面層吹送流通。

任揚表示，「混合鮮風空調模式」下鮮風機24小時開啟，環境溫度約攝氏24度情況下才輪流啟用冷氣，以及在非繁忙時間關掉冷氣，普遍學生反映感覺舒適。

效能方面，任揚指，對比2018/19年度用電量，使用混合鮮風空調模式後可在2024/25年度節省約 98,000度電，估計每年節省約11.7萬元。他又指，整套混合鮮風空調模式花約70萬元，然而每年可節省約11萬元，料可回本。他說，已在書院其他地方安裝，包括大堂、健身室、11間宿舍茶水間、貴賓廳與餐飲店「綠茵廊」，盼向中大管理層及其他書院分享節能數據，鼓勵他們將技術用於其他校園大樓。