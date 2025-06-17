最新失業率升至3.5%　近13.6萬人失業　建造、零售、地產業升幅明顯 (16:43)

與上期數據比較，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中建造業，零售業和地產業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於建造業和運輸業。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，相較上一個三個月期間，今年3月至5月經季節性調整的失業率及就業不足率均微升0.1個百分點；勞動人口和總就業人數則分別進一步減少至380.05萬人和366.47萬人。

孫玉菡指，在外圍環境持續存在不確定性，以及市民和旅客的消費模式轉變的背景下，不同行業的調整將繼續影響新增職位的速度。此外，未來數月會有新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，或會進一步影響整體就業情況。

不過，他續稱欣見香港經濟穩步擴張，指今年實質本地生產總值增長預期為2%至3%，本地及外來註冊公司數目近月均創新高，反映本地及外地經營者繼續進駐香港市場，認為這些正面發展應會為勞工市場提供支持及維持香港經濟發展動力。