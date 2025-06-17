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七旬漢涉扼斃32歲精神病女兒　幼女供稱事主曾向正睡覺母親擲剪刀 (16:36)

七旬男保安涉在家中徒扼斃患32歲精神病女兒，因而被控謀殺，案件今（17日）在高院續審。被告幼女以辯方證人身份作供，稱事主2015年後精神狀態轉差，會在家中大吵大鬧，「通常爸爸都忍耐」，她則「忍受唔到」，3年後搬走。幼女指，她搬走後事主情況愈來愈差，試過把剪刀擲向正在睡覺的母親，又阻止被告回家，被告因而會「匿喺後樓梯」，當時家中情況令他擔心「隨時有一個炸彈會爆」。

控方昨完成舉證，辯方今確認被告陳桂生（案發時70歲，保安員）不作供，但辯方會傳召精神科醫生李卓穎，以及被告幼女陳杏秀作供。陳杏秀供稱，本案事主、胞姊陳杏詩2015年開始失業，自此精神狀態愈來愈差，若有人觸碰事主的物品，她便會大吵大鬧，事主亦會「管住屋企啲嘢，唔俾我哋喺客廳食飯」。

陳杏秀提到，她和父母都會和事主爭執，「通常爸爸都忍耐，唔會話拗得好犀利」，然後在爭執過後「落街」；她則跟事主爭吵得「好犀利」，加上曾被事主阻止在家中吃飯，最終「忍受唔到」，於2018年搬走。陳憶述搬走原因時一度哽咽及拭淚。

陳杏秀續謂，搬走後，她會跟被告通電話及相約對方吃飯，其間有問及家中狀況，被告往往「默默咁承受，唔想我哋擔心」，到後來疫情爆發，「冇得落街」，使她憂慮被告的處境；與此同時，習慣日夜顛倒的事主狀况轉差，在家中說話愈來愈粗俗、試過在半夜把剪刀擲向正在睡覺的母親、打瘀母親手臂，以及不許被告上廁所及回家。陳提到，被告因而會「匿喺後樓梯」，她另從母親得知被告試過半夜離開家中，最終因天氣寒冷抱恙，當時家中情況令她「好擔心」。

另一方面，辯方專家證人李卓穎供稱，在新冠疫情下，患中度適應障礙症的被告因擔心染疫、未能如常飲茶，加上在家中受到肢體虐待和辱罵等，令他承受額外壓力。李亦提到，案發前事主阻被告小便等行為，令被告承受更大壓力，更難控制自己。辯方舉證完畢，控辯雙方明起作結案陳辭。

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