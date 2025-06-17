精神分裂女保安員刺斃女兒認誤殺　8月判刑 (16:30)

被告楊樂英（現年50歲）承認於2021年12月7日誤殺事主陳連琴。控方讀出背景陳述書，提及被告生於內地，來港後曾任兼職保安員。

控方案情指出，被告1997年在內地誕下事主，翌年誕下與事主同母異父的兒子。被告與兒子的生父結婚後，與兩名子女先後取得居港權，但被告後來與丈夫離婚。自2019年起，被告與事主同住於慈正邨某單位，即案發現場。

在2021年12月6日凌晨約3時，被告的一名男鄰居聽到有女子大叫「救命」及「走開」，另一名女子大叫「賤人」；有女鄰居聽到求救聲後開門，看見裸體的事主身處走廊並要求她報警，走廊有血，其後持刀的被告從其住所步出，女鄰居受驚下關門報警。救護員到場後，看見被告手握利器的手柄、坐在事主身上，刀刃部分已刺入死者腹部；被告說「佢今日一定要死」。事主送院後於翌日不治。

被告被捕後說，她的男同事已與事主在一起、「佢想害死我個仔，有人詐騙呃晒我啲錢」。被告早年確診精神分裂症，精神科報告顯示，被告以為須殺死事主才能拯救兒子。

辯方求情指，被告在幻覺下誤以為她心儀的男同事已與事主在一起，在妒忌心作祟下犯案。辯方指，被告還押期間有接受治療，看似有幫助，希望法官考慮關於被告康復的問題。郭官關注被告需要多少時間才能完全康復並安全地重返社區，所以決定再為她索取兩份最新的精神科報告。