的士司機疑遭警員箍頸後亡　警長供稱事主留醫時難執筆寫字　拒絕警方通知家人 (14:28)

退休警署警長林國華於庭上讀出供辭，指事發的2012年11月11日，他於油麻地警署擔任值日官，並為事主陳輝旺（終年65歲）涉毆打乘客一案的主管。同月13日，林到醫院處理事主的擔保手續。兩天後，事主的妻女到警署了解事件。後來，乘客向警方稱只受輕傷，不再追究，林遂向上級建議釋放事主，並獲批准。

在家屬方提問下，林憶述，警長羅偉民向他匯報事主的傷勢為「手腳損咗」，林起初以為事主很快出院，但事實為事主留醫多日。林認為需了解事主因何故留醫，及其家人資料，向上級請示，破例親身到醫院為事主辦理擔保。當時事主躺在病床，言談及思考皆正常。事主見面便說「我冇打人，因為乘客冇畀錢，我先追出去」。

林著事主在擔保紙上簽名，惟事主稱「寫字好難，好辛苦」。林讓事主打指紋作實，事主亦嘗試簽字，但剛寫完「陳」字便喊辛苦。林問起事主的家人。事主自稱喪偶，只得一名兒子。林稱「你情況唔樂觀，叫你嗰仔嚟睇你」，並問其兒子的聯絡方法。惟事主聽後激動稱「你唔好搞我嗰仔」，然後裝出緊閉雙目及嘴巴的樣子。林見沒辦法，便返回警署。

家屬方指出，當日兩人見面後，事主出現突發的頸痛、腳痛及身體虛弱。林稱當日是他與事主唯一一次見面，他目測認為事主狀況不樂觀，但他不知道事主頸椎有事。林又稱，他遇過不少被捕人士拒絕讓警方代為通知他們家人，一般只有被捕人士陷入昏迷、未成年或是智障，他才會無視被捕人士的意願下通知他們家人，但事主並非前述狀況。