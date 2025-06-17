李家超：香港競爭力重返三甲　政府效率升至第二 (11:14)

李家超表示，在政府效率方面，本港稅務政策、商業法規同列世界第一，營商效率由世界第七上升到第二，管理方式由第六升至第三；經濟表現方面，香港國際投資排名由世界第三升至第二，基礎設施方面則由第九升至第七。李認為，評分上升反映政府施政方向整體正確，各項政策取得成效，他指自己改變政府文化、確立以結果為目標的政府政策正確，強調本港公務員能力優秀。他續指，政府效率獲評第二，代表公務員、管治團隊努力下，政府能夠有效做到成果，惠及市民；年報亦肯定香港世界一流營商環境，反映商界領袖對香港的正面看法，強調本港優勢包括法治、簡單稅制、穩健的金融系統、資金資訊人員自由流動等。

李家超早前於傳媒專訪中表示，正考慮設「高級公務員責任制」，提及或凍薪懲罰表現不佳者。被問及制度有何具體內容、凍薪會否違背公務員恆常做法，李家超回應指，待有最終考慮及計劃後會公布，過程中會聽取不同持份者意見。他強調，相信透過加強高級公務員的領導角色，能夠更加發揮出公務員的質素和效率。