明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

貨車紅磡漆咸道北失控衝向巴士站　撞斃候車上班女途人　34歲男涉危駕被捕 (09:55)

紅磡今晨發生致命車禍。今晨（17日）6時許，一輛冷藏櫃中型貨車沿紅磡漆咸道北往油麻地方向，駛至佛光街橋底時失控，在快線打白鴿轉，橫越3條行車線，剷上行人路巴士站，撞倒兩名候車女途人，其中一名50歲女子被困車底，當場重傷昏迷，送往伊利沙伯醫院經搶救後不治；另一名33歲女子手腳擦傷，亦需送院治理。肇事司機事後棄車離開現場，懷疑不顧而去，警方正追尋司機下落。警方下午指，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡罪，拘捕一名34歲印度裔男子。據悉被捕男子持香港身分證，屬貨車車主，警方正了解他事發時是否駕駛涉事貨車。他現正被扣留調查， 西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

據悉，50歲姓陳女事主當時在場等候巴士上班。意外後警方接獲自稱肇事貨車的車主報案，當時他稱正設法聯絡涉事司機。

現場消息指，當時巴士站約有7至8人正等候巴士，貨車懷疑跣胎失控，打轉剷上行人路，車尾橫掃巴士站，候車乘客匆忙走避，貨車最終車頭反方向停下。巴士站被貨車撞毁，上蓋被貨車貨斗撞穿。

據網上流傳車Cam片段，涉事中型貨車當時正由東九龍走廊駛落漆咸道北，其間從慢線切向快線，但駛至佛光街天橋時失控，突向左轉越過3條行車線，衝向行人路，車尾打轉掃向巴士站，撞向途人，多名候車乘客急跑上旁邊近公園的斜路躲避。

相關字詞﹕交通意外 編輯推介

上 / 下一篇新聞