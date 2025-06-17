貨車紅磡漆咸道北失控衝向巴士站　撞斃候車上班女途人　34歲男涉危駕被捕 (09:55)

紅磡今晨發生致命車禍。今晨（17日）6時許，一輛冷藏櫃中型貨車沿紅磡漆咸道北往油麻地方向，駛至佛光街橋底時失控，在快線打白鴿轉，橫越3條行車線，剷上行人路巴士站，撞倒兩名候車女途人，其中一名50歲女子被困車底，當場重傷昏迷，送往伊利沙伯醫院經搶救後不治；另一名33歲女子手腳擦傷，亦需送院治理。肇事司機事後棄車離開現場，懷疑不顧而去，警方正追尋司機下落。警方下午指，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡罪，拘捕一名34歲印度裔男子。據悉被捕男子持香港身分證，屬貨車車主，警方正了解他事發時是否駕駛涉事貨車。他現正被扣留調查， 西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。
據悉，50歲姓陳女事主當時在場等候巴士上班。意外後警方接獲自稱肇事貨車的車主報案，當時他稱正設法聯絡涉事司機。
現場消息指，當時巴士站約有7至8人正等候巴士，貨車懷疑跣胎失控，打轉剷上行人路，車尾橫掃巴士站，候車乘客匆忙走避，貨車最終車頭反方向停下。巴士站被貨車撞毁，上蓋被貨車貨斗撞穿。
據網上流傳車Cam片段，涉事中型貨車當時正由東九龍走廊駛落漆咸道北，其間從慢線切向快線，但駛至佛光街天橋時失控，突向左轉越過3條行車線，衝向行人路，車尾打轉掃向巴士站，撞向途人，多名候車乘客急跑上旁邊近公園的斜路躲避。