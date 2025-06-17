貨車紅磡漆咸道北失控衝向巴士站　撞斃候車上班女途人　34歲男涉危駕被捕 (09:55)

據悉，50歲姓陳女事主當時在場等候巴士上班。意外後警方接獲自稱肇事貨車的車主報案，當時他稱正設法聯絡涉事司機。

現場消息指，當時巴士站約有7至8人正等候巴士，貨車懷疑跣胎失控，打轉剷上行人路，車尾橫掃巴士站，候車乘客匆忙走避，貨車最終車頭反方向停下。巴士站被貨車撞毁，上蓋被貨車貨斗撞穿。

據網上流傳車Cam片段，涉事中型貨車當時正由東九龍走廊駛落漆咸道北，其間從慢線切向快線，但駛至佛光街天橋時失控，突向左轉越過3條行車線，衝向行人路，車尾打轉掃向巴士站，撞向途人，多名候車乘客急跑上旁邊近公園的斜路躲避。