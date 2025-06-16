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非禮懷孕店員　高級督察上訴駁回收監 (22:51)

已被警方停職的高級督察涉2021年11月在尖沙嘴一間商店非禮懷孕店員，包括強吻及摸胸，事後提出以百萬元和解，早前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成，判囚6個月兩周。高級督察不服定罪上訴，其間保釋。高院原訟庭暫委法官李俊文今日駁回其上訴，高級督察須即時服刑，李官在判辭中批評他提出的案情幾近荒謬、自欺欺人。

上訴人為李卓賢（案發時33歲），上訴理由包括原審裁判官沒充分考慮事主證供中不可信的情節，例如事主及其夫不可能沒發現上訴人身上有酒味、疑記錯上訴人脫口罩時間。李官在判辭指出，這些只屬旁枝末節，不影響事主整體證供可信度，即指控上訴人強吻和摸她胸部。

上訴方亦提出，原審裁判官裁定上訴人或因「與犯罪無關的理由」而逃走，卻裁定他罪成，自相矛盾。李官指出，以上只是原審裁判官對上訴人作有利的處理，與之後定罪裁決沒關係，更不涉自相矛盾。

上訴方表示，原審裁判官沒充分考慮上訴人的證供，即事主設局向他勒索金錢利益。李官回應稱，上訴人作為高級警務人員，若真的是事主設局勒索，他當時不可能不停道歉求對方原諒，甚至下跪。李官表示，上訴人一直堅稱其不合情理、甚至幾近荒謬的案情，無疑是自欺欺人，任何合理的事實裁斷者在考慮其說法及閉路電視片段後，也會毫不猶疑地拒絕接納；上訴方對原審裁判官的各種批評亦欠公允。

上訴方指出，原審裁判官錯誤地裁定上訴人提議向事主付錢，是為換取不追究非禮事件，而上訴人的行為並不構成妨礙司法公正。李官表示，上訴人不可能願意付出巨額代價離開，卻讓事主之後可再報警將他繩之於法；上訴人聲稱想付款離開，而任由對方之後再追究，明顯是脫離現實的說法。

相關字詞﹕高級督察 非禮 意圖妨礙司法公正

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