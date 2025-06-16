澳門立法會選舉 8組別能派代表爭14席直選 獲確認組別歷來最少 「澳門隊長」黃偉民未能入閘 (19:21)

澳門選管會公布就直選14個議席，確認共有8個直選組別符合資格，可以提名候選名單參選。「基層互助」團隊早前被選管會裁定提名不足，由於沒有在限期前補交足夠提名，因此不合資格參選。澳門選管會主席盛銳敏表示，有關組別部分提名人士並非合資格選民，另有部分提名重複、以及簽名與身分證不符。澳門網媒《論盡媒體》日前報道，黃偉民上周懷疑涉縑「不法經營麻將場所」被當地警方拘捕。

至於間選5個界別、共12個議席，共有6個組別獲澳門選管會確認資格，可提名候選名單。

澳門選管會表示，已被確認資格的14個組別，須於本月26日或之前提交候選名單及政綱，選管會將審核候選人資格，並由澳門維護國家安全委員判斷候選人是否擁護《基本法》和效忠澳門特區，選管會將於下月15日或之前公布有關決定。

澳門立法會共33席，其中直選14席、間選12席、其餘7席由澳門特首委任。今屆選舉將於9月14日舉行，逾33萬選民將投票選出14名直選議員。