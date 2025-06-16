協調造船中介公司指從未與財利討論南丫四號水密門　稱非其工作範圍 (19:46)

財利船廠委託梧州造船廠製作「南丫四號」船殼，宏信（中港）有限公司負責人鄭德明負責協調兩間船廠的溝通及監督船殼工程。呈堂信函顯示，梧州造船廠1995年去信財利工程師馮繼明，表示會在水密門開一小孔施焊，完工後填補該孔，再由財利在港裝回水密門。鄭代馮致函回覆，同意安排。

鄭德明供稱，他僅致電查詢馮繼明，無問題就「拿拿聲」回覆，確保不拖延工程。鄭形容開孔施工是小事，雙方不會認真討論。死因研訊主任指出，梧州造船廠信中表明由財利在港裝回水密門，為何財利覆函無提及此事。鄭回答，當時著重追趕工程進度，船隻返港安排與梧州造船廠無關，「佢（梧州造船廠）寫落去係廢話」。

在家屬方提問下，鄭德明自言要確保梧州造船廠按圖則施工及準時交貨，其餘事情全是「多餘」，包括財利會否裝回水密門。海事處一方問，鄭在覆函照用水密門字眼，是否代表財利會裝水密門；鄭稱僅跟隨梧州造船廠的用字，水密門不是其工作範圍。鄭強調，建造水密門需要海事處認可設備，他不具備資格討論船隻結構，而在施工過程中，他從未與馮繼明討論水密門一字。

港九小輪「海泰號」當晚與「南丫四號」相撞，研訊亦探討海泰號船員工時問題。港九工團聯會主席李國強供稱，本港《僱傭條例》無限制船員工時，他期望本地渡輪的法例，可跟隨遠洋商船的《商船（海員）（休息時間）規例》，列明船員每日至少休息10小時。