黃偉綸何永賢訪兩劏房戶 強調「簡樸房」規管年內立法 告別劣質劏房非遙不可及 (18:07)

政府即將公布「簡樸房」規管制度的條例草案，副財政司長黃偉綸和房屋局長何永賢聯同民建聯主席陳克勤議員、大埔區議員溫官球、胡綽謙等，日前到大埔一幢超過60年樓齡的唐樓探訪兩個分間單位住戶，了解她們的起居生活情況。他強調「簡樸房」規管制度有望今年內完成立法等，告別劣質劏房不再是遙不可及。

黃偉綸今日(16日)在社交媒體發文，感謝民建聯一直以來在地區做了大量工作，尤其關顧弱勢社群，例如協助正等候「上樓」的劏房戶，讓他們了解更多政府的房屋政策和社會支援服務。

感謝民建聯協助劏房戶了解更多政府房屋政策

黃指早前探訪的其中一戶梁婆婆為獨居長者，居於一個不足80呎的單位約八年，租金約3600元，剛被業主加租，正在輪候公屋單位。梁婆婆向他們表示，希望搬到較近親人的地區居住，將來方便互相照應。由於唐樓沒有升降機，梁婆婆平日外出要行三層樓梯，加上膝蓋勞損致出行不便。黃表示已向她提到房屋局正努力興建公營房屋單位，當局亦可安排帶她實地參觀簡約公屋或過渡性房屋項目，希望讓她明白有條件改善現狀。

黃又指另一戶林小姐來港定居約三年，居住劏房是為了方便平日帶孩子出入那打素醫院覆診和上學。林小姐向他們表示，平日只專注照顧兒子，在港朋友不多，十分感激政府和民建聯地區同事關心她們，盼望將來有機會改善居住環境。黃表示他們鼓勵她和兒子堅強面對人生，如有需要政府可以提供不同的支援服務。

黃偉綸說，上述兩個分間單位均有獨立廚廁和窗戶，但居住環境較擠迫，所以住戶均表示希望盡快「上樓」。政府希望多管齊下讓基層市民改善居住環境。他強調，隨著公營房屋陸續增加；打擊濫用公屋得力；簡約公屋陸續落成；「簡樸房」規管制度有望今年內完成立法等，告別劣質劏房不再是遙不可及。

他亦樂見首批入住元朗攸壆路簡約公屋項目的居民已適應新生活，滿意其居住環境、配套設施、支援服務等。他和何永賢均鼓勵有需要的市民了解更多有關簡約公屋項目的資訊，以行動改寫自己或家人的生活現況。

