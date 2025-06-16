配合升格私大　THEi擬下學年內啟用太古城新校舍　另正物色宿位 (17:35)

THEi校長劉建德今午（16日）表示，該校現提供逾250個宿位，讓本地及非本地學士學生申請，指宿位申請獲批率高達九成多。他稱該校希望進一步增加宿位，正物色商用物業或改建酒店，考慮條件包括是否鄰近校舍、裝修費、室內佈局是否適合，「好多酒店係好靚，但靚到改不到做學生宿舍，例如現時流行的玻璃牆廁所，基本上沒可能做學生宿舍，要再改裝」。他稱新宿舍選址未有定案，有代理已向校方介紹幾個地方。

劉表示，THEi亦與商業伙伴簽訂合作備忘錄，着手物色港島的合適項目，以活化或改建為智慧酒店式公寓或學生宿舍。校方亦與青年廣場Y旅舍（Y Loft）展開洽談，稱以優惠的長期租住價格，供該校學生租用。

劉建德亦介紹該校申請「升格」的步伐。他指THEi已在兩個範疇通過「學科範圍評審資格（PAA）」，分別是「運動及康樂管理」、「建築環境」，餘下一個是「電腦科學及資訊科技」，料明年3月完成，之後會處理該校「院校評審資格」。

談到多校欲爭取「升格」，本港會否有「學位泛濫」問題，劉建德說，每間院校有其定位，不願評論別人做得好不好；他指THEi現為應科大聯盟的附屬成員，強調現時發展路向無異於2012年建校時，「最重要是在應科大聯盟，大家都做自己的方向，千其不要競爭，這很重要，因為聯盟的意思是大家攜手一起做好事情，否則聯盟（各院校）開課程時大家要鬥，就很危險，名存實亡」。

劉建德亦提到，THEi與另一同樣盼升格私大的東華學院商討合作空間，稱若雙方有課程合作，從而可幫助社會，「這才是做教育的原則」。

另外，該校正循序漸進取錄內地、澳門及台灣學生（統稱MMT學生），劉表示已接獲逾千至近二千個MMT學生報讀THEi學士課程，校方會控制取錄人數，不會「超收」。