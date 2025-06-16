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七旬漢扼斃患精神病女兒稱「忍無可忍」　精神科醫生稱被告患中度適應障礙症 (17:38)

七旬男保安疑不堪遭患精神病的女兒肢體虐待及騷擾睡眠，遂在家中徒手扼斃對方一案，今（16日）在高等法院續審。被告在警誡會面中表示，當晚他掐女兒頸時，女兒曾咬他手指反抗；他解釋犯案動機時表示與女兒相處太大壓力，感到「忍無可忍」，「再係咁我覺得自己會精神分裂，會搞掂佢」。精神科專科醫生指被告案發時患中度適應障礙症，形容他有事主般的女兒很「不幸」。

被告陳桂生（70歲，保安員）否認於2022年3月7日謀殺女子陳杏詩，被告欲承認誤殺罪，但不獲控方接納。控方今播放被告兩段錄影會面，被告稱事發約5年前已懷疑女兒患精神病，常就瑣碎事大吵大鬧，會斥責他下班後太早或太晚回家；前妻陪同女兒接受精神科診治，謂「你而家唔去就攞唔到綜緩喇」，女兒聽從並證實患有自閉症和情緒病。

陳續指，女兒近兩年情况變本加厲，但不願服藥和複診。事發當晚他約9時上床睡覺，至凌晨1時許起床如廁，女兒一度阻止他小便，又質疑他沒有沖廁，以雨傘擊打他8至10次，「鬧我好激烈」。陳稱自己沒有作聲，只說「唔好搞我喇，我瞓覺喇，要返工」，女兒責罵他逾1小時後在凌晨3時許返回房間。

陳在會面憶述，約1小時後他入女兒房間，以身壓著對方身體並「用手摙住條頸」，女兒隨即醒來說「我唔敢喇，我唔敢喇」，過程中咬他手指和大腿反抗，最終沒有反應。陳補充事前曾想過終結女兒的生命，「佢夜晚又唔瞓覺日頭瞓，咁我又要返工，搞唔掂」，形容自己「頂唔順」，「忍無可忍喇」。

精神科專科醫生譚務成爲被告撰寫醫療報告，他供稱被告案發時患中度適應障礙症(Adjustment Disorder），徵狀包括突如其來或逐漸形成的焦慮和抑鬱，可追蹤病源。譚分析成因多樣，包括疫情、他需與前妻同住、承受女兒長期肢體虐待等。審訊明續。

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