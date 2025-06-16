警拘11人涉12宗偷車案 (17:10)

元朗警區重案組高級督察吳斯軒指，新界北總區刑事部聯同元朗警區刑事部經深入調查，及翻查大量閉路電視，鎖定一個活躍新界及九龍偷車集團，成員主要針對車齡較舊，停泊路邊電單車或低設防停車場私家車落手，然後將偷來車輛作自用、出售或以低價賣給劏車場，涉及4月11日至6月10日共12宗車輛盜竊相關案件，當中6輛電單車及兩輛私家車被偷走。

上周四（12日）新界北總區刑事部與元朗警區重案組展開行動，突擊搜查新界及九龍區多個地點，以偷車、未獲授權而取用運輸工具及車內盜竊，拘捕8男1女，年齡介乎19至48歲，並起回兩輛失車，包括一私家車及一電單車。另外，新界北總區刑事部探員，搜查多個位於元朗區劏車場，在其中一個劏車場起回一輛被偷的電單車，以處理贓物拘捕劏車場內兩名男子，年齡33及51歲。

被捕10男1女，報稱無業或運輸工，9人持本港身分證、1人持行街紙及1人持護照，當中1人來自喀麥隆、1人肯尼亞及2名巴基斯坦。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟表示，新界北區車輛盜竊案近月有上升趨勢，當中超過5成涉及電單車。除進行情報主導行動之外，屯門、元朗、大埔及邊境警區的軍裝及機動部隊，於區內停車場及偷車黑點加強巡邏，發揮阻嚇作用。