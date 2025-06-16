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的士司機疑遭警箍頸後癱瘓亡　救護員稱事主無投訴頸部有痛楚 (17:07)

的士司機2012年疑遭警員箍頸後癱瘓近一個月後不治，死因庭今日（16日）繼續展開研訊。事發時在場救護員供稱，因為事主沒有投訴他的頸部有痛楚，故他沒有為事主戴上固定頸椎的器具。庭上引述救護員的口供，他形容事主在過程中「迷亂、失控」，曾推警員及大聲斥罵。

救護員梁志輝繼續作供，指他於1998年加入消防救護隊，事發的2012年11月11日晚，梁所屬救護車抵達西隧行政大樓。梁形容，當時事主陳輝旺（終年65歲）「衝嚟衝去」，在場警員叫事主冷靜下來。隨後，事主上救護車前往伊利沙伯醫院，梁為事主進行望診及觸診，事主沒有投訴他的頸部有痛楚，故梁沒有為事主戴上固定頸椎的器具。

庭上展示一張事發時由傳媒拍攝的照片，顯示事主下救護車時，事主俯卧在擔架床上。梁稱，他曾郁動事主，但已忘記是何時。他否認擔架床上有事主殘留的穢物，並稱不知道事主在醫院分流站被分類為「第一類別」，即最為嚴重的病情。

庭上引述梁的部分口供，梁稱看見事主語無倫次且失去常性，並形容事主迷亂及失控，推及罵警員，但警員仍耐心聆聽，救護員也上前勸止事主。梁庭上補充，他認為事主失去常性是因為一般人面對4至5名警察下不會有如此舉動。

警員鄔志健為事發時另一輛到場支援的衝鋒車內隊員。庭上讀出其口供，鄔指當他到場時，事主已經被捕。鄔與警員馬振康陪同事主上救護車，事主在車上應救護員查詢下說出病歷。惟事主到伊院時閉上雙目，似是昏迷不醒。

鄔接納其口供內容，但補充他沒有專業資格去判斷事主是否昏迷。家屬方分別關注事主在救護車上有否喊痛及解除手銬。鄔稱事主從沒喊痛，他忘記何時為事主脫下手銬。惟鄔強調，事主上救護車時會被鎖手銬，屬於羈押疑犯的一貫做法。

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