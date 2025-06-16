粉嶺17區公屋項目暫緩　房屋局：地盤地質複雜工期較長　按成本效益調整發展優次 (16:52)

房屋局表示，根據房屋署在粉嶺第17區用地的地質勘探資料，初步發現承托地基的岩石層十分深，有關用地石層深度一般超過80米，最深位置達120米；若要興建公營房屋，涉及深層地基，初步估算單位平均建造成本會高出60%至90%，建築期比一般最少延長10個月。

局方續說，經檢視不同建屋項目的成本效益後，房屋署決定優先推展其他在北區更具成本效益的公營房屋發展項目，包括未來五年在粉嶺、上水、古洞北等地區落成約3.8萬個公營房屋單位。至於原本預計粉嶺第17區項目約8300個單位數目，房屋局說，北區仍有其他項目預計於第二個五年期落成，例如粉嶺北及古洞北新發展區分別會提供約1.3萬及約1.7萬個單位，這些項目會加快進度，以維持粉嶺第17區項目原本在2031至32年度的落成時間。