涉助蔡天鳳前夫潛逃　網紅潘巧賢和遊艇公司職員林舜串謀妨礙司法公正罪成 (15:35)

被告林舜（42歲）及潘巧賢（30歲）各否認一項串謀妨害司法公正罪，即於2023年2月24至25日串謀女子Ivy（涉案者盧曉虹），協助有可能涉及司法程序的男子Alex，經由非入境事務處管理的出入境管制站離港。

根據涉案信息，被告林舜曾向潘巧賢表示，自己是「託上託」行事，要「收到錢先出到船」。潘巧賢則在審訊中自辯稱，是出於「幫朋友」才就租船事宜替涉案者傳話，當她跟林舜溝通期間，發現租船費由原先的3萬變為30萬元，始覺得事件「好古怪」，並曾就此試探涉案者盧曉虹。

控方結案陳辭稱，被告林舜曾協助報價租船，反映犯罪協議存在，而控方只要證明被告曾協助控罪所指的Alex離港，便足以證案。

林舜一方強調，「錢一路未入，始終都係未有一個協議存在」，更何况租船一事最終未有落實；潘巧賢一方指出，潘不清楚「整個安排係咩嘢」，僅負責向他人轉述租船費，當潘發現租船一事「有問題」後，已希望盡快抽身，強調潘沒意圖協助推進涉案協議。