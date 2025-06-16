時任科大女講師投訴受職場騷擾後不獲續約　入稟指控上司處理不當及索賠 (14:52)

根據入稟狀，原告人為該時任女講師，被告依次為香港科技大學語文教育中心一名女主管、香港科技大學。原告人自2004年起受聘為科大兼職西班牙語教師，自2021年起轉任科大語文教育中心全職西班牙語講師。惟她在今年7月不獲校方續約。

入稟狀指，原告人在2024年9月向校方正式投訴，指控一名男同事對她作出涉及職場騷擾的行為，包括多次越權、作出不友好行為、干預她的學術主權。原告人稱，女主管其後分別在去年9月及10月的兩次會面中，以不友好及「居高臨下」的態度來回應她的投訴，並批評她擅自形容其投訴為「正式投訴」，又斥責她擅自就有關投訴聯絡一名職員。原告人指，即使她提出反對，並指她感到痛苦和不適，但女主管仍多次要求她與疑騷擾她的男同事一起出席每周會議。

入稟狀提及，被指作出職場騷擾行為的男同事已於去年10月中離職，其後原告人被指示接手處理該男同事負責的課程，但她只得到極少支援。原告人稱，她在作出投訴後被針對，後來更於今年7月不獲校方續約，而校方沒提供解釋及沒與她商討。原告人指，事件對她造成情緒困擾以及專業損害，因此她要求法院下令女主管及科大就她的精神、經濟、名譽等損失作出賠償，以及就事件發聲明。原告人要求法院就此案頒布匿名令。