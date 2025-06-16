研新型雙重免疫療法針對晚期肝癌　港大醫學院指38%參與療法患者3年後仍存活 (13:10)

療法結合「尼伏人單抗」以及「伊匹木單抗」兩種免疫治療方式，透過激活T細胞以作治療，過往用於黑色素瘤等其他癌症。港大2016年首次作為肝癌研究，並於2020進入第三期臨牀研究階段。

335名接受新療法治療的患者當中，7成患者腫瘤控制良好，3成6患者達客觀腫瘤縮小反應，平均持續時間中位數達30.4個月，較過往被認為藥性較強的傳統標靶藥「侖伐替尼」及「索拉非尼」，腫瘤縮小率以及反應持續時間，分別再多3倍及2倍。

治療效果亦反應於患者的存活時間上，使用新療法的整體存活期中位數長達23.7個月，較傳統療法多3.1個月，其中38%患者3年後仍然存活，有約一成已擴散患者癌細胞完全消失。邱宗祥形容，相比過往病人平均1年存活率，3年仍然存活是喜訊，目前仍待更長期數據，希望5年存活率達到2至3成，「末期肝癌病人有5年存活率，是前所未有。」

目前療法已於美、中及歐洲批准於全球使用，料半年後於本港可註冊。邱宗祥表示，患者接受4周新治程後將轉回其他治療手段，一個療程費用需10萬以上。目前藥廠已向衛生署申請審批，預料審批需時半年，預計每年潛在有1000名末期患者可使用。