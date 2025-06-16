陳國基稱市民假日北上消費是「用腳投票」　始於認同國家發展 (11:45)

陳國基又表示，政府會繼續善用創新科技，增強國家安全教育的吸引力，例如在國家安全展覽廳使用很多3D影像、卡通等，又說政府會以國慶76周年為契機推展愛國主義教育活動，包括重辦「新生代千人合唱賀國慶」、「千人華服賀國慶」等活動，營造去派對的氣氛。

對於關稅戰，陳國基強調政府會維護香港自由港地位，並拓展更多新市場，同時繼續大膽革新各項輸入人才計劃，對準香港「八大中心」的定位全力「搶人才」，亦會為河套香港園區發展拆牆鬆綁，吸引更多創新科技企業落戶。

全運會將於今年11月開幕，陳國基稱政府會以高層次統籌、細緻部署和創意宣傳確保賽事成功舉辦，籌委會亦會從8月起大力催谷宣傳，包括舉辦百天倒數活動、火炬傳遞、全民運動日、裝飾全城等。他續說，政府會與本地、內地及海外KOL合作，透過社交平台向全球宣傳，推動「體育+旅遊」。