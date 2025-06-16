消委會︳3款泥膠或黏土含致敏防腐劑　其中一款較上限高逾10倍　海關正跟進 (11:32)

15款泥膠或黏土玩具樣本包括6款小麥泥膠、3款米泥膠及6款黏土樣本，售價由12至128元不等，消委會是次測試只包括泥膠或黏土部分，未有檢測其他配件的安全程度。測試參考歐洲玩具安全標準EN 71-3:2019 + A1:2021，檢測各樣本的紅、黃、藍及綠色泥膠或黏土中的19種特定元素的遷移量，以及根據歐盟《玩具安全指令》訂定的上限，檢測各樣本其中1 個顏色的泥膠或黏土的防腐劑含量。另採用《歐洲藥典》和《英國藥典》的測試方法檢測各樣本其中1個顏色的泥膠或黏土的微生物含量。

測試發現，3款樣本含有CMIT和MIT兩款可致敏防腐劑，包括原產地為中國的「Creation Nation」小麥泥膠樣本，分別含有8.5毫克及0.30毫克的CMIT及MIT，零售價約為49.3元；原產地為中國的「SANRIO」黏土樣本，分別含有4.1毫克及0.50毫克的CMIT及MIT，零售價約為20元；以及原產地為日本的「Padico」黏土樣本，分別含有3.1毫克及0.36毫克的CMIT及MIT，零售價約為25元。

消委會促廠商改良產品配方

消委會指出，該3款樣本的CMIT檢出量為每公斤3.1毫克至 8.5 毫克，遠高於歐盟《玩具安全指令》對擬供予 36個月以下兒童使用或擬放進口中的水性玩具材料訂定的上限（每公斤0.75毫克）約3.1倍至10.3倍；該3款樣本的MIT檢出量亦達每公斤0.30毫克至0.50毫克，高於歐盟上限（每公斤0.25毫克）最多1倍。該會表示，儘管本港現時未有對玩具的BIT、CMIT或MIT含量訂定相關要求，但仍建議廠商參考歐盟相關標準上限，改良產品配方以保障兒童安全。

「Creation Nation」進口商回覆消委會時表示，現時本港未有限制玩具的CMIT和MIT含量，指產品完全符合本地玩具安全要求及其公司的內部要求。該進口商指，其獨立實驗室的測試報告顯示其產品符合本地要求，可讓兒童安全使用，強調產品已在市場上銷售數年時間，其間並沒有發生過任何問題。

各樣本特定元素遷移量或微生物含量均未有超標

測試亦發現，有2款樣本的4款顏色均檢出鋁、3款樣本檢出鍶、1款樣本的3個顏色均檢出的硼、1款樣本檢出鋇，惟全部的遷移量均低於歐洲玩具安全標準的上限。另有8款樣本檢出每克15cfu至 650cfu的好氧性微生物，但檢出總量低於歐盟對含水介質玩具的微生物自願性建議限值，所有樣本均沒檢出其他相關的微生物，例如銅綠假單胞菌、金黃葡萄球菌等的致病菌。

測試指出，15款樣本中有3款的產品標籤資料十分簡短，連主要的注意事項或警告字句均欠奉，另有11款樣本未有提醒消費者使用產品前後應洗手。消委會表示，儘管現時本港相關法例或標準未有規定此類玩具必須標示生產日期、保質期或到期日等使用期限資料，但為保障兒童健康，呼籲供應商在泥膠或黏土玩具的標籤或包裝上，以中英雙語清晰標示生產日期和保質期等資料，並提醒產品可能含有的致敏成分，以及使用前後應徹底清潔雙手的提示字句，讓消費者給予兒童使用產品時多加留神。