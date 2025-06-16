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消委會︳逾8成霜狀或液狀眼影驗出3種重金屬或致過敏　全部含鉛但無安全疑慮 (10:26)

消委會檢測25款標榜具持妝效果的霜狀和液狀眼影樣本，發現逾8成樣本檢出可能引致皮膚過敏的重金屬，當中18款同時檢出2種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素；全部樣本均雖檢出少量鉛，但含量遠低於現行內地相關規定的上限，無安全疑慮。消委會呼籲生產商遵從良好生產規範，盡量減少產品中金屬元素及雜質含量，加強對消費者的保障。

消委會測試25款的樣本涵蓋10款眼影筆、7款眼影霜或膏，以及8款眼影液或蜜，全部均為單色款式。測試特別檢測樣本中4種與安全較為相關的金屬元素，即砷、鎘、鉛及水銀。結果顯示，全部樣本均檢出小量鉛，含量介乎0.063mg/kg至2.2mg/kg，遠低於內地《化妝品安全技術規範》（2015 年版）的10mg/kg規定上限；2款樣本檢出砷，同樣未超出內地相關規定上限。至於鎘及水銀，則未有於任何樣本中檢出。

消委會亦測試4種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素，包括銻、鉻、鈷及鎳。有8成（20款）樣本檢出鈷、19款檢出鉻，沒有樣本檢出鎳。消委會引述2003年丹麥一份接觸性皮膚炎評論文章，指鎳、鈷和鉻等重金屬均為引致過敏性接觸性皮膚炎的常見原因，以每種金屬計，可接受標準水平為不高於5mg/kg。若以此較水平作比較，只有1款樣本，即CHANTECAILLE「mermaid閃爍防水眼影」的鉻含量（5.4mg/kg）高於此水平。

7款樣本檢環矽氧烷化合物或致環境污染

至於較容易出現過敏反應的人士，該評論文章建議為降低敏感風險，3種重金屬的含量應降至不多於1mg/kg的目標水平。若以此較嚴謹的目標水平作比較，有兩款樣本，即Smashbox「always on cream shadow」及CHANTECAILLE的樣本鈷含量高過目標水平；19款檢出鉻的樣本中，則有18款高於水平。

消委會亦發現7款樣本檢出環矽氧烷化合物，濃度高於歐盟將於2027年實施的《REACH條例》所列明的規定，又引述歐洲化學品管理局稱，廣泛使用含有相關化合物的產品最終會將其釋放到環境中，成為環境污染的主要源頭。另外，消委會指有10款樣本僅以日文標示成分列表，甚或完全沒有任何成分資料；9款無標示有效期限及開封後使用期。消委會敦促各產品供應商從速改善產品標籤的透明度，並確保產品以中或英文列出成分列表。 

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