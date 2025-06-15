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粉嶺第17區暫緩建公屋　梁文廣：不能以房屋供應充裕為由輕言放棄土地 (21:13)

房屋局審視未來10年公營房屋項目的成本效益後，暫緩第17區發展計劃的工地平整及基礎設施工程。立法會房屋事務委員會委員劉國勳認同當局覓地足夠滿足需求時，能按土地條件及開發成本定發展優次；房委會委員兼立法會議員梁文廣則對此表示失望，認為政府不能以房屋數量供應充裕為由，輕言放棄每塊土地。

劉國勳稱，政府既然已覓得足夠土地，滿足未來10年公營房屋單位的供應目標，可按土地條件及開發成本定發展優次，集中資源先做好較簡單處理的土地。他指，近年公屋建築成本上升，原因之一為部分土地開發成本較高，因此建議政府應盡快研究不同土地條件，並按開發難度、成本效益等排列優次，甚至剔走不適合興建公營房屋的土地，研究作其他用途，相信對控制公屋建築成本及加快供應房屋也有一定作用。

梁文廣指，理解政府決定，若開發成本過高，會影響其他公營房屋發展的資源分配，但認為政府不能輕言放棄每塊土地，遇到阻力時就以房屋數量供應充裕為由放棄發展，應堅定落實相關規劃。他說，粉嶺第17區原本預計於2027/28年度後可供發展，政府應研究於其他發展公營房屋的土地增加地積比是否可行，以增加可建單位數目，避免影響未來公營房屋供應，並建議政府應勘探古洞、粉嶺或北區等土地，以免相關地段可能出現岩層深度或溶洞等問題，導致未能展開建屋工程，令公眾失望及政府失預算。

房委會前年擬開展粉嶺第17區公營房屋發展計劃，提供約8300個單位，房屋署及土木工程拓展署向北區區議會提交文件，提及為配合政府「維持可持續公共財政的基本原則」，房屋局審視未來10年公營房屋項目的成本效益後，將暫緩第17區發展計劃的工地平整及基礎設施工程，以及收地工作。
 

相關字詞﹕編輯推介 粉嶺 公屋 梁文廣 劉國勳

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