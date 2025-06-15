調查揭七成受訪僱主曾因外傭借貸遭滋擾　梁熙促為特定群體設借貸上限 (20:19)

聯會在過去一個月進行網上問卷調查，結果顯示86%受訪者支持政府對無抵押貸款設上限，如貸款額不超過外傭月薪的兩倍。國際家政服務業持續發展聯會會長林夏瑤表示，逾七成僱主反映曾因外傭借貸而被財務公司滋擾，例如被淋紅漆、電話恐嚇、上門追債等，更有收數公司上門毆打外傭。她舉例指，有外傭短暫來港工作一至兩個月，之後便轉到東歐工資較高的國家工作，其間亦有借貸。

國際政商勞資事務和諧關愛會外傭僱主代表副主席徐明珠分享，有離職一年的外傭成功以前僱主的住址申請借貸，亦有外傭以僱主及其家人的住址，同時向多間財務公司借錢，認為反映財務公司的審查或有漏洞。

政府計劃加強規管無抵押個人貸款。梁熙認為，過度借貸問題不只影響外傭，青少年及大專生等亦深受影響，期望當局以政策介入，收緊針對青少年，尤其是無收入學生的無抵押貸款安排，亦建議禁止針對學生及未成年人的借錢廣告、為學生設立借貸額度上限。