浸大爭辦第三間醫學院　衞炳江冀推中西醫協作　稱已邀霍文遜任暫代院長 (16:51)

衞炳江於商台節目《政好星期天》指，本港中醫制度仍不太成熟，人口老化下本港需發展中西醫協作，若成功設立醫學課程後，第二學位畢業醫生「可與中醫合作」。他又說，浸大第三間醫學院籌委會聯席主席，即港大醫學院前院長李心平、以及澳門科技大學醫學院院長霍文遜均與浸大籌辦新醫學院理念相同，亦透露協助浸大的學者當中，曾有人獲其他有意申辦第三間醫學院的院校羅致，不過因支持浸大中西醫協作、以及「大灣區醫療大健康平台」的理念而加入。

衞炳江亦提及，上任過去4年以來進行「大刀闊斧」改革，重提2022年將電影學系脫離傳理學院，並將其與音樂學院及視藝學院合併。他解釋合併是因為上任後發現，教資會3年期撥款計劃中，浸大「每年都輸錢」，分析後發現大學偏重文科並「未有擁抱科技」，決定推動藝術科技，又說多個學院會造成壁壘。

他表示，當時合併決定歷經同事的憂慮、亦有人反對，包括有人登報反映意見，但最後於討論及諮詢後成功推行，又稱近年學校氛圍已不同，教授推動學校發展中會「落場跑」，形容改革「成功打破學系之間隔膜」。