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星港警方聯手打擊跨境電騙　拘4港男涉租7單位放「貓池」駁海外詐騙電話 (15:53)

警方財富情報及調查科前日（13日）分別於觀塘、葵涌及天水圍拘捕4名年齡介乎23至48歲的本地男子，涉嫌干犯洗黑錢及串謀欺詐罪，當中兩名男子被暫控串謀欺詐罪，明日（16日）與東區裁判法院提堂，另外兩男正被警方扣查。

警方表示，4名被捕男子租用了7個單位用作放置俗稱「貓池」的流動訊息閘道，而相關貓池被用作遙距信息中心，將在海外撥打的電話偽裝成本地來電，再轉駁到本地受害人進行詐騙活動，暫未有本地受害人士。警方指，新加坡警方亦先後堵破4個放置貓池的單位，並拘捕4名馬來西亞籍疑犯，檢獲75套用作詐騙的GSM網關設施，相信兩地警方的聯合行動成功拘捕該詐騙集團的骨幹成員，大大重創詐騙團伙。

財富情報及調查科總督察范偉豪表示，警方於今年初發現有本地人士花費逾1800萬元大量採購電話卡，並赴運到不同的東南亞國家，經調查後鎖定4名本地人士，當中兩名男子在九龍和新界不同的工廠大廈租用7個寫字樓單位，他們的銀行戶口亦於2023至今年初接受近1.2億元來歷不明的存款。

范偉豪指，警方於今年4月起與新加坡警方展開情報交流及聯絡調查，警方前日分別於觀塘、葵涌及天水圍拘捕4名本地男子，年齡介乎23至48歲，涉嫌干犯洗黑錢及串謀欺詐罪，並於該7個懷疑用作放置俗稱「貓池」的流動訊息閘道的單位，檢獲141套「貓池」、17個路由器及多部手提電話和手提電腦。經警方在現場檢驗後，發現相關貓池被用作遙距信息中心，將在海外撥打的電話偽裝成本地來電，再轉駁到本地受害人進行詐騙活動。現階段警方成功聯絡到兩名本地人士，他們表示曾經收到假冒官員或者假冒客服的詐騙來電，暫未有任何損失。

財富情報及調查科督察陳旭瀅表示，警方懷疑被捕人利用戶口清洗犯罪得益，強調洗黑錢是嚴重罪行，最高刑罰是判罰款500萬元及監禁10年，警方會繼續就著洗黑錢向法庭申請加重刑罰。她說若市民懷疑被騙，可致電反詐騙協調中心熱線「18222」，並利用警方24小時的反詐騙諮詢服務，並提醒市民切勿將戶口租借或賣給任何人作清洗犯罪得益。

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