「電子牛肉乾」推行首日　有司機憂錯過通知盼持續發紙本告票　 (15:41)

記者在下午1時許觀察，有警察在尖沙嘴麼地道商場K11外一帶維持交通秩序及執法，其間有兩輛私家車因違例泊車而被同時發出紙本及電子告票。當中一名不願具名的司機在附近用膳，惟商場泊位已滿，在附近找不到車位才違泊。他說，吃飯期間已收到SMS短訊通知，有助即時提醒司機需繳交定額罰款，但擔心若日後全面轉用「電子牛肉乾」，有機會錯過通知，導致逾期繳交罰款，因此希望繼續「雙軌並行」。

另外司機曾先生則相信終有一天能適應全面採用「電子牛肉乾」，但他質疑成效。他擔心有騙徒假冒警察發出短訊，亦認為現時警察仍需派員到場記錄違例車輛資料及發出告票，並未省卻警方人手，除非警方能推出科技偵測違泊車輛，並向相關車輛自動發出電子告票，方可提升執法效率。

同時，尖沙嘴棉登徑雖未見警察執法，但至少有10輛車停泊在黃色斜線的禁止泊車範圍內。有「老闆車」司機丘先生表示，本來打算到停車場泊車，因老闆聲稱即將上車，故在酒店門外等候。他說，現時紙本告票的展示方法清晰，若司機並非經常使用電話，有機會錯過電子告票通知，導致逾期繳交罰款，因此不理解為何要轉用電子告票。