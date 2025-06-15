明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「電子牛肉乾」推行首日　有司機憂錯過通知盼持續發紙本告票　 (15:41)

警方今日（15日）正式推行電子化「交通定額罰款通知書」，實施初期會「雙軌並行」，即同時發出電子及紙本告票，中午1時許有兩輛違泊私家車在尖沙嘴麼地道遭發出告票，其中有司機稱若日後全面轉用電子告票，或有機會錯過通知而逾期繳款，希望繼續「雙軌並行」。另有司機擔心會有騙徒假冒警察發出短訊。

記者在下午1時許觀察，有警察在尖沙嘴麼地道商場K11外一帶維持交通秩序及執法，其間有兩輛私家車因違例泊車而被同時發出紙本及電子告票。當中一名不願具名的司機在附近用膳，惟商場泊位已滿，在附近找不到車位才違泊。他說，吃飯期間已收到SMS短訊通知，有助即時提醒司機需繳交定額罰款，但擔心若日後全面轉用「電子牛肉乾」，有機會錯過通知，導致逾期繳交罰款，因此希望繼續「雙軌並行」。

另外司機曾先生則相信終有一天能適應全面採用「電子牛肉乾」，但他質疑成效。他擔心有騙徒假冒警察發出短訊，亦認為現時警察仍需派員到場記錄違例車輛資料及發出告票，並未省卻警方人手，除非警方能推出科技偵測違泊車輛，並向相關車輛自動發出電子告票，方可提升執法效率。

同時，尖沙嘴棉登徑雖未見警察執法，但至少有10輛車停泊在黃色斜線的禁止泊車範圍內。有「老闆車」司機丘先生表示，本來打算到停車場泊車，因老闆聲稱即將上車，故在酒店門外等候。他說，現時紙本告票的展示方法清晰，若司機並非經常使用電話，有機會錯過電子告票通知，導致逾期繳交罰款，因此不理解為何要轉用電子告票。

相關字詞﹕電子牛肉乾 編輯推介

上 / 下一篇新聞