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陳茂波稱本港股市深度和廣度明顯提升　國際投資者對對港金融市場信心增強 (13:37)

財政司長陳茂波於網誌表示，今年以來外圍環境持續不明朗，各種突發情况越見頻繁，但港股氣氛卻穩步向上，認為本港股市的深度和廣度都有明顯提升，當中不少大型新股集資的基石投資者來自歐美、中東、亞洲其他地區等，有關資金增加在港股配置的趨勢亦愈見明顯，認為資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。

陳茂波又說，香港的資產和財富管理業務亦見穩步增長，截至今年3月底，香港註冊基金數目達976個，按年錄得超過440億美元的資金淨流入，增長285%，相信在兩、三年內，香港將成為全球最大的跨境資產管理中心。

他亦提到，政府將就數字資產的發展發表第二份政策宣言，闡述下一步的政策願景和方向，一系列具體的措施包括讓傳統金融服務的優勢與數字資產領域的技術創新更好結合、提高數字資產在實體經濟活動的安全性和靈活性，以及鼓勵本地和國際企業探索數字資產技術的創新及應用。

另外，《穩定幣條例》已獲立法會通過，並將在8月1日生效。陳茂波表示，注意到不少市場參與者均對穩定幣很感興趣，在條例生效後，金管局將盡快處理收到的牌照申請，以便合資格的申請人開展其業務。他又預料，隨著數字資產市場的蓬勃發展，市場對穩定幣的需求將進一步增加。

相關字詞﹕陳茂波 股市 穩定幣 編輯推介

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