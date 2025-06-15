馬時亨：關稅戰下香港有危亦有機　會協助中小企加快數碼化發展 (13:03)

馬時亨說，上任後已要求審視貿發局全球51個辦事處的佈局，研究開拓新興市場，例如非洲等，稱當地雖然人均收入較低，但人口多，相信部分貨物可打入當地市場。他又說，近年東盟及中東與香港的貿易增長約30%至50%不等，反映新市場對香港絕對起到作用。至於財赤下會否仍然「加碼」投放於辦事處的資源，馬時亨稱現時難言具體計劃，強調貿發局會善用資源、視乎市場環境作分配，亦肯定會積極在短時間內推出策略。

冀明年舉辦中東海灣國家會議 將與教資會合作推廣本港大學

馬時亨又說，很高興政府近年越來越重視中東市場，希望明年可在港舉行一個中東海灣國家會議，匯聚中東、東南亞、內地及香港的商家。被問到日後會多推哪些類型的展覽，馬時亨說，政府就烈酒提供稅務優惠，貿發局會配合政府政策，就烈酒展覽加入新元素，如推廣烈酒作為投資工具；又透露一直與教資會溝通聯繫，會合作推廣香港各間大學，亦希望可在港舉行機械人展覽。

對於展覽場地不足，馬時亨說，政府提出在北都建設展覽設施，貿發局會配合作審慎審視，惟認為要先做好交通配套，又指遠水不能救近火，故會考慮與其他單位合作，如借用政府場地舉行展覽，對與私人機構合作亦持開放態度。

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）去年提出「香港玩完」論，他近日修正分析，接受本報訪問時稱恒指顯著回升令他重新思考想法，又認為香港作為中國一部分也是其他金融中心沒有的優勢，但強調北京影響香港管治等根本因素的看法維持不變。馬時亨今早於商台《政好星期天》節目中回應說，很開心羅奇「轉軚」，認為現有時勢下香港股市暢旺，經濟有活力。他又提到自己去年與港大經管學院副院長鄧希煒撰文反駁羅奇，強調香港有法制、資金自由進出等優勢，只有保持這些優勢，「香港絕對唔會玩完」。